DSEI Rio Tapajós realiza educação em saúde voltada ao consumo de álcool e outras drogas

Evento foi realizado em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado pelas Nações Unidas no dia 26 de junho. (Foto:MS)

O Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós (DSEI RT) promoveu, durante a última semana de junho, rodas de conversa com comunidades indígenas locais sobre as causas e consequências do uso prejudicial de álcool e de outras drogas.

A ação foi feita em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado no dia 26 de junho, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), e foi realizada nos 11 polos base e quatro Casas de Saúde Indígena (CASAIs) localizados na área de abrangência do DSEI RT.

Na ocasião, foram desenvolvidas atividades lúdicas voltadas para estimular o protagonismo da comunidade para, através da escuta e observação qualificadas, contribuir com as famílias no processo do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O cacique da aldeia Sawré Apompo, Adriano Saw, relatou que “na época de meus pais e meus avós existiam regras para o consumo de bebidas. Hoje, eu percebo mudanças no comportamento dos jovens que fazem uso de bebidas alcoólicas, o que acontece cada vez mais cedo, por vezes causando conflitos familiares e até mesmo desordem na aldeia”.

A coordenadora do DSEI RT, Cleidiane Carvalho Ribeiro, apoia e incentiva as equipes a realizarem atividades educativas voltadas a este tema: “Independentemente de haver uso de álcool e outras drogas, a comunidade precisa e deve saber dos riscos do consumo prejudicial de substancias psicoativas, que não sejam as tradicionais de cada povo”, afirmou.

O DSEI Rio Tapajós atende as populações indígenas Munduruku, Munduruku-cara-preta, Kaiapó, Kayabi, Apiaká, Ava-canoeiro, Tembé, Cumaruara e Maitapu, totalizando 12.570 indivíduos, distribuídos em 142 aldeamentos. Dos 11 polos base, nove estão localizados no município de Jacareacanga, um em Itaituba e um em Novo Progresso, sendo que todos possuem Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena. O DSEI RT conta ainda com quatro Casas de Saúde Indígena (CASAI) nos municípios de Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso e Santarém, todos localizados no estado do Pará.

Por Lígia Benevides, do Nucom Sesai

Com informações do DSEI Rio Tapajós

Atendimento à Imprensa

(61) 3315-2553/2861

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...