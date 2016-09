Duas aeronaves são localizadas desmanchadas dentro de barracão em Sinop

Foto: Cledinaldo José -A Delegacia Especializada em Roubos e Furtos (DERF), nesta manhã de terça-feira (20), encontraram pelo menos dois aviões desmontados, na Rua 3, no bairro Jardim Lisboa, em Sinop. Os aviões foram localizados dentro de um barracão que antigamente funcionava um bicicletaria. O material estaria há cerca de um ano dentro do barracão e ninguém foi localizado

De acordo com informações passadas pelo investigador Jonas Evangelista, um morador que reside ao fundo do terreno que o barracão é localizado, disse que não sabia a origem dos aviões e que estaria há cerca de um ano no barracão.

As aeronaves foram retiradas do barracão e levados para o pátio de uma empresa de guinchos, onde serão investigadas, elas tinham prefixo PT-NJB e outra foi identificado apenas o PT. Deverá ser convidado a prestar depoimento o proprietário do imóvel. A princípio o lugar será tratado como desmanche de aeronaves, mas o caso continua sendo investigado.

