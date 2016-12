Duas Caminhonetes colidem na Transamazônica.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com Plantao24horasnews com fotos.

Foi registrado mais um acidente na Rodovia Transamazônica ( BR-230), nas proximidades do km 180 sentido Itaituba /Jacareacanga, o acidente aconteceu no final da tarde desta terça feira (13), próximo a uma curva.

