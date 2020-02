Duas crianças ficam gravemente feridas em acidente entre carro de passeio e ônibus, em Santarém

Acidente entre carro de passeio e ônibus na avenida Cuiabá, em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com o delegado plantonista Tiago Rabelo, o condutor do carro deve responder por lesão corporal.

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus na avenida Cuiabá próximo à avenida Irurá, bairro Caranazal, em Santarém, oeste do Pará, deixou duas crianças gravemente feridas no final da noite desta terça-feira (25). Sete pessoas estavam no interior do veículo que tem capacidade para apenas cinco. Elas estavam voltando para casa após participarem de uma programação de carnaval.

De acordo com relatos da polícia, o condutor do carro de passeio teria se distraído com uma barreira da Polícia Rodoviária Federal e a retomar a atenção no trânsito já estava muito próximo ao ônibus que havia parado. O condutor não conseguiu frear vindo a bater na traseira do ônibus.

Duas crianças de 7 e 9 anos tiveram ferimentos mais graves e precisaram ser levadas para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Soleto, aonde seguem internadas. As crianças não usavam cinto de segurança.

Os demais passageiros do carro de passeio também receberam atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local do acidente.

Segundo o delegado Tiago Rabelo, que estava de plantão na Seccional Urbana de Polícia Civil na noite de terça-feira, o condutor do carro havia ingerido bebida alcoólica, assim como os demais adultos que estavam no veículo, porém, o teor de álcool ingerido por ele não configurou embriaguez ao volante. O elitômetro apontou concentração inferior a 0,3 mg de álcool por litro de ar expelido pelo condutor.

Ainda segundo o delegado, o condutor embora não estivesse embriago, havia consumido bebida alcoólica e deve responder por lesão corporal.

Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...