Duas crianças morrem após árvore cair em cima de caminhão com 6 ocupantes em Óbidos

Na tarde de terça-feira (8), após um temporal que aconteceu na comunidade de Areia, em Óbidos, no oeste do Pará, uma árvore caiu e atingiu um caminhão com seis pessoas. Dois irmãos, um de 5 anos e outro de 10 anos morreram ainda no local.

De acordo com o cabo da Polícia Militar, Fábio Ordeney, o motorista do caminhão e mais 3 adultos ficaram feridos, mas as duas crianças não resistiram. “Eles foram buscar umas palhas e no momento em que estavam voltando deu um temporal muito forte e começou a cair várias árvores. E uma maçarandubeira virou pra cima do carro em movimento”, contou o PM.

Segundo o cabo, o acidente aconteceu por voltas das 17h, mas como a comunidade é distante da área urbana de Óbidos, a equipe só chegou por volta de meia-noite ao local.

A polícia foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Óbidos.

