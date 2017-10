Duas crianças são encontradas mortas dentro de carro em São Paulo

A polícia trabalha com outras hipóteses para a morte das meninas: a de assassinato e a de acidente, porque existe a possibilidade de que elas tenham entrado no carro para brincar e ficado presas lá dentro.

As mães das crianças já foram à delegacia. Uma delas reconheceu um dos chinelinhos que estão no furgão, mas a polícia ainda aguarda o resultado do exame de DNA, que deve ficar pronto em uma semana, para confirmar os corpos são das meninas.

You May Also Like