Duas das cinco cidades com pior saneamento do Brasil estão no Pará

(Foto:Akira Onuma)-Belém também entra no ranking, mas como o 11º pior saneamento do país

O Instituto Trata Brasil divulgou, em parceria com a GO Associados, o novo Rankinkg de Saneamento Básico – 100 Maiores Cidades do Brasil. As informações, coletadas com base nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) – ano base 2017, incluem, na análise, três cidades do Pará: Ananindeua, Santarém e Belém estão no ranking, mas como destaque negativo.

De acordo com o índice, Ananindeua é a segunda pior cidade do Brasil (99º colocação do ranking) no que tange ao saneamento básico. Santarém aparece como a quarta pior (97º colocação do ranking) e Belém como a décima primeira pior (90º colocação do ranking).

Os dados são divulgados todo ano pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que reúne as informações fornecidas pelas empresas prestadoras dos serviços de água e esgoto dessas cidades. No caso das três cidades citadas, a Cosanpa (Companhia de Saneamento do Pará) é a operada de todas elas.

O Ranking do saneamento básico 2019 aborda os novos indicadores de água e esgotos e também apresenta dados sobre perdas de água, investimentos, operadoras e tarifa média das 100 maiores cidades do país. Veja na íntegra.

POSICIONAMENTO

Procurada pela Redação Integrada, a Cosanpa disse, por meio de nota oficial, que “a pesquisa foi realizada nos anos de 2017 e 2018 e demonstra a falta de investimentos dos governos passados, principalmente para esgotamento sanitário, prejudicando a população que tem direito a serviços essenciais. Para exemplificar, 13 obras estavam paradas há mais de 12 meses”.

Ainda de acordo com a operadora, “agora, obras de ampliação e melhoria do sistema de água e esgotamento sanitário estão em andamento em Belém, Ananindeua e Santarém, e em outros 10 municípios do Pará, que totalizam investimentos na faixa de R$ 1 bilhão”.

A Cosanpa também destaca que, recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Regional aprovou mais cinco projetos, que somam R$ 82 milhões. “Novos investimentos estão sendo feitos para mudar essa realidade histórica do Pará e melhorar os índices de Saneamento no estado” conclui.

