Duas mulheres são presas por transportar ilegalmente 201 munições

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizou uma abordagem a um veículos em um poste de fiscalização da unidade. Durante a revista no carro foram encontradas duas caixas de munição. Uma contendo 100 munições de calibre .40 e 101 munições de P.30. No carro estavam duas mulheres, sendo que uma delas utilizava monitoramento eletrônico por estar em liberdade condicional.

Duas mulheres foram presas por porte ilegal de munição, na última terça-feira (1º), em Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Com ela foram apreendidas 201 munições de diferentes calibres.

