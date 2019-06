Duas pessoas morrem ao colidirem com caminhão parado na pista em São Félix do Xingu

Acidente matou homens na hora (Foto:Reprodução)

Motorista do caminhão fugiu e segue com localização desconhecida

Dois homens morreram após um grave acidente na rodovia PA-279, em São Félix do Xingu, sudeste do Pará. O caso foi pro volta de meia-noite e meia desta segunda-feira (24), quando dois homens que vinham de motocicleta pela PA escura colidiram com a traseira de um caminhão. Eles morreram na hora, mas o motorista fugiu do local e ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Vanderlei Reis Nascimento e Mena Floriano Cardoso. Eles teriam saído de Tucumã com a São Félix, e colidiram com o caminhão que estava parado na pista.

A Polícia Civil está conduzindo as investigações na tentativa de encontrar o motorista, que segue com paradeiro desconhecido. O caminhão que causou o acidente com mortes foi apreendido.

