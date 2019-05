Duas pessoas morrem asfixiadas por produto químico em balsa no interior do AM; 25 são levadas a hospital

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um estivador que desmaiou dentro do porão continua internado no Hospital de Guarnição do Exército.

“Um inquérito policial foi aberto para investigar o caso como homicídio culposo. Com essas características apresentadas pelas pessoas que passaram mal, acreditamos que uma substância química tenha causado a asfixia. As embarcações já estão sendo retiradas por precaução”, disse.

A Polícia Civil bloqueou o acesso ao local do acidente. Segundo a delegada Mary Anne Mendes, os peritos tentam agora descobrir que tipo de produto químico provocou a morte das pessoas que trabalhavam dentro do porão da balsa.

Um dos médicos que atendeu a ocorrência, Waldery Mesquita afirmou que o mal súbito pode ter sido decorrente de inalação de algum produto químico que estava exposto no local do acidente.

Duas pessoas morreram asfixiadas dentro do porão de uma balsa que transportava mercadorias no porto de Tabatinga, a 1.108 km de Manaus, nesta sexta-feira (11). Segundo testemunhas, dezenas de pessoas passaram mal após abertura de uma escotilha de acesso ao porão. A Polícia Civil investiga qual substância teria causado a contaminação.

