Duas pessoas morrem e 30 ficam feridas em acidente com ônibus de turismo

Acidente foi na Rodovia SE-230. Veículo com cerca de 40 turistas saiu de Salvador (BA) e tinha como destino o Xingó, no município de Canindé de São Francisco (SE).

Por volta das 6h30 deste sábado (19), um ônibus de turismo com cerca de 40 pessoas tombou na Rodovia SE-230, conhecida como Rota do Sertão, no Povoado Queimada Grande, município de Poço Redondo, distante 184 km de Aracaju. Segundo o Instituto Médico Legal de Sergipe (IML), duas pessoas morreram no acidente e não três como havia divulgado inicialmente.

O G1 Sergipe conversou com uma representante da empresa Anselmo Turismo, que fazia o transporte dos passageiros. Ela informou que o ônibus saiu de Salvador (BA) na sexta-feira (18) as 23h e oretorno à capital baiana seria no domingo (20) as 15h.

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP) disse que a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados logo depois do acidente e deslocaram equipes para os primeiros atendimentos. O Grupamento Tático Aéreo (GTA) também ajudou no resgate de uma das vítimas que foi levada ao Hospital de Urgênia de Sergipe (Huse), em Aracaju.

Ônibus de turismo que tombou na Rota do Sertão, em Sergipe. (Foto: Reprodução/TV Sergipe)

“Identificamos e liberamos algumas vagas nas alas do hospital, para receber todas essas vítimas, se houvesse a necessidade. Ou seja, estamos preparados, com vagas em leitos para atendê-los. Felizmente, a maioria das vítimas sofreu apenas lesões leves e estão sendo atendidas nos Regionais. Nossa equipe está trabalhando de forma integrada, em contato constante com o Samu e com os hospitais regionais para manter as informações atualizadas sobre o estado de saúde das vítimas e para garantir que todas sejam atendidas o mais rápido possível”, explicou o superintendente Darcy Tavares.

O Serviço de Atendimento de Urgência de Sergipe (Samu) foi chamado para resgatar as vítimas utilizando ambulâncias de várias cidades próximas ao local do acidente. Sobre o estado de saúde das vítimas, o órgão disse que elas foram encaminhadas inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento de Poço Redondo. Uma vítima o estado era crítico, outras 30 ficaram feridas.

Ambulâncias do Samu de vários municípios do Sertão foram acionadas (Foto: Reprodução/TV Sergipe)

Ainda segundo o Samu, o ônibus estava com cerca de 40 pessoas e seguia de Salvador (SE) para Xingó, no município de Canindé de São Francisco (SE). Entre os óbitos, um rapaz de 25 anos e uma senhora 56 anos.

A polícia ainda não saber dizer o que teria provocado o acidente. Investigadores plantonistas da Polícia Civil acompanham o caso e a Delegacia de Poço Redondo vai instaurar inquérito policial para apurar as causas do acidente.

Helicóptero do GTA ajudou no resgate (Foto: GTA/SSP)

Fonte: G1

