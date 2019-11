Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas após colisão entre dois carros na BR-163 em MT

Veículos ficaram destruídos após acidente da BR-163 em MT — Foto: Corpo de Bombeiros – MT

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os quatro feridos foram internados em estado grave.

Um homem de 44 anos e uma mulher de 52 anos morreram em um acidente de trânsito na BR-163, na sexta-feira (1º), entre as cidades de Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, a 269 km e 360 km de Cuiabá, respectivamente. Outras quatro pessoas ficaram feridas, todas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, as duas pessoas que morreram no local do acidente foram identificadas como Edmilson Pereira dos Santos e Sirlene Kaminski.

Um dos veículos era ocupado por cinco pessoas, entre elas, duas crianças com idades entre 9 e 10 anos. No mesmo carro em que as crianças viajavam, estavam as duas vítimas que morreram. No segundo veículo estava apenas o motorista. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Agentes da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) estivem no local para apurar as causas do acidente.

