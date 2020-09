Duas pessoas morrem em acidente entre carro e moto na rodovia PA-256, em Paragominas — Foto: Reprodução/TV Liberal

Colisão aconteceu na noite de segunda-feira, 14, no quilômetro sete da rodovia.

Duas pessoas morreram na noite de segunda-feira (14) após um acidente entre um carro e uma motocicleta na rodovia PA-256, em Paragominas, sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, a batida aconteceu no quilômetro sete da via quando Jhonatan Rodrigo, 28 anos, que dirigia o carro, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo com a moto pilotada por Evaldo Fernando Macieira, 40 anos. Os dois morreram no local.

Ainda segundo a PM. a batida entre os veículos foi tão forte que houve capotamento e as vítimas foram arremessadas a uma distância de 50 metros. O carro ainda atingiu e arrancou o tronco de uma mangueira que ficava próximo ao acostamento da rodovia.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Paragominas.

