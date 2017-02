Duas pessoas morrem em acidente na rodovia Transamazônica, em Itaituba

Motocicleta colidiu com micro-ônibus na noite de domingo, 5.

Condutor da moto e sua filha de 7 anos morreram no acidente.

Duas pessoas morreram na noite de domingo (5) no município e Itaituba, no sudoeste do Pará, após um acidente no trecho urbano da rodovia Transamazônica. Moacir Gomes Rodrigues, de 33 anos, e a filha Eduarda Oliveira Rodrigues, de 7 anos, estavam em uma motocicleta que colidiu com um micro-ônibus.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu por volta de 9h50 da noite de domingo nas proximidades da entrada do Aeroporto Municipal de Itaituba. A menina de 7 anos morreu no local do acidente. Moacir chegou a ser levado com vida para o Hospital Municipal de Itaituba, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente e suspeita que Moacir conduzia a motocicleta sob efeito de bebida alcoólica, mas o motorista do micro-ônibus fugiu do local do acidente, abandonando o veículo no acostamento da rodovia.

Três mortes

O número de mortos em acidente de trânsito chegou a três durante o final de semana em Itaituba. Na tarde de sábado (4), uma pessoa havia morrido em uma colisão envolvendo um carro e uma mototicleta no centro da cidade.

