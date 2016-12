Duas pessoas morrem em colisão entre caminhões, carro e moto em Mato Grosso

Fonte: Só Notícias/Herbert de Souza-O acidente ocorreu, esta manhã, na MT-358, em Tangará da Serra (241 quilômetros de Cuiabá). Uma fonte da Polícia Militar informou, ao Só Notícias, que a colisão envolveu dois caminhões, um carro e uma motocicleta. O motorista do caminhão guincho e uma pessoa que estava na moto morreram na hora.

Ainda não há identificação das vítimas, que foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML). O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou outras duas pessoas que tiveram ferimentos para um hospital no município. O estado de saúde delas não foi informado.

Ainda não se sabe o que ocasionou a colisão. No entanto, testemunhas relataram à Polícia Militar que um dos caminhões tentou desviar da motocicleta, quando acabou colidindo com o outro caminhão, que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o carro e a moto também foram atingidos. Esta versão ainda não é oficial e será apurada.

Em instantes, mais detalhes.

(fotos: divulgação)



