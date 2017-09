Duas pessoas morrem em colisão entre caminhonete e caminhão na BR-163 no Nortão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que uma mulher e um homem morreram em uma colisão entre uma GM S10 prata e um Mercedes-Benz vermelho, nas proximidades da entrada da cidade de Nova Santa Helena (157 quilômetros de Sinop), no final desta manhã. Eles foram identificados como Gerva da Silva Oliveira de 70 anos, e Dirce Pinheiro de 54 anos. Eles eram moradores do bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte.

De acordo com um policial, Dirce chegou a ser socorrida com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Colíder, mas não resistiu e faleceu antes de dar entrada na unidade. Já Gerva morreu no local. Não foi confirmado se ambos estavam na caminhonete. O motorista do caminhão não ficou ferido.



O policial explicou ainda, ao Só Notícias, que o casal estava na caminhonete e foi atingida pelo caminhão, que teria invadido a pista contrária e colidiu frontalmente. A rodovia ficou parcialmente interditada, mas o tráfego de veículos foi liberado pouco tempo depois. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou o local e apontará as circunstâncias e as responsabilidades pelo acidente.

A caminhonete ficou tombada de lado e bastante danificada. Já o caminhão teve danos na lateral.

