Avião caiu no final da manhã de sábado (23) em Jacareacanga — Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Duas pessoas morrem em queda de aeronave no Pará

Um acidente aéreo deixou duas pessoas mortas neste último sábado (23), no município de Jacareacanga, sudoeste paraense.

Segundo informações da Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave estaria vindo de Alta Floresta, no Mato Grosso, com destino ao município paraense, quando sumiu do radar e foi dada como desaparecida.

O último contato que a aeronave manteve foi às 11h47. O avião foi localizado na tarde de domingo (24), próximo ao garimpo. Os tripulantes já foram encontrados sem vida.

A aeronave foi encontrada próximo ao Garimpo Nova Esperança, com duas vítimas fatais.

As vítimas são o piloto, Ernesto Niklaus Moeri, de 71 anos, e Maria Cristina, de 51 anos. Eles decolaram por volta de 11h de sábado (23) da cidade de Alta Floresta (MT), com destino a Jacareacanga (PA).

O corpo de ambos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de Itaituba.

Por :JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES POLICIA CIVIL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...