Duas pessoas são presa pela Policia Militar com crack em Crepurizão

Os dois foram presos e condzidos para o PPD para as devidas providências necessárias e encaminhados para 19° seccional de Polícia Civil onde ficarão à disposição da justiça. Por:Weslen Reis Fonte/Imagens: http://plantao24horasnews.com.br com informações da Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar na residência onde os dois estavam foi encontrado 17 papelotes de uma substância aparentando ser “Crack”, uma tesoura que possivelmente usavam para cortar os sacos para embalar o entorpecente e uma quantia no valor de R$: 30,00 reais.

Por volta das 06h30min, deste Sábado (22/09/2018), a GUPM do PPD 107 do Crepurizão composta pelos militares .SGTs JUVENAL, CLÁUDIA, CBs JESUS DE MIRANDA e SD J SILVA, prenderam os Nacionais Igor Farias Silva de 32 anos de Idade e Jessiane Almeida dos Santos de 20 anos.

