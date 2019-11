Duas pessoas são presas em operação de combate a fraudes licitatórias na Seduc, no PA

(Foto:Reprodução) – Prisões foram realizadas em Belém e Ananindeua. Presos são empresários que realizavam contratos irregulares com a secretaria.

Duas pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (29) durante uma operação de combate a fraudes licitatórias na Secretaria de Educação do Pará (Seduc).

De acordo com informações obtidas com Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), as prisões foram realizadas em Belém e Ananindeua.

Ainda de acordo com o Core, a operação desarticulou um esquema de tráfico de influências em licitações da Seduc. As pessoas presas na operação são empresários que realizavam contratos irregulares com a secretaria.

A Polícia Civil informou que os procedimentos da operação ainda não foram finalizados. O caso segue sendo investigado.

Por G1 PA — Belém

