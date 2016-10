Duas vozes se unem por “Amor e Fé” .

SHOW: Religioso cantará cinco músicas ao lado da artista paraense em apresentação especial

Fábio de Melo e Fafá de Belém vão levar para o palco da Assembléia Paraense a amizade e a religiosidadeFábio de Melo e Fafá de Belém vão levar para o palco da Assembléia Paraense a amizade e a religiosidade

Na semana do Círio de Nazaré a cantora Fafá de Belém dividirá o palco com o padre Fábio de Melo em uma apresentação que promete emocionar o público. O show “Amor e Fé”, que será realizado hoje, às 23 horas, na Assembléia Paraense, contará com vários sucessos que marcam a trajetória da dupla. “É um show meu, com músicas minhas e sucessos que tem uma participação importante do Padre”, adianta Fafá de Belém. Segundo ela, o repertório também terá canções religiosas que vão contribuir para o clima de Círio.

A apresentação da dupla será dividida em momentos. Logo no início a paraense se apresentará sozinha e após algumas canções Fábio de Melo se juntará a ela. “Vamos cantar cinco músicas juntos”, adianta a artista. Fafá de Belém explica que realizar essa apresentação em meio ao clima de círio, é, para ela, muito especial.

