Dudu fica fora de jogo do Palmeiras por estar em pré-lista da seleção

O veto foi feito por causa do “descanso” imposto pela Fifa aos jogadores convocados para o Mundial.

Dudu, meia-atacante do Palmeiras, ficou fora do jogo contra o América-MG, pelas oitavas da Copa do Brasil, por estar na “lista de espera” da seleção brasileira para a Copa do Mundo. A revelação foi feita por Alexandre Mattos, diretor de futebol do clube, na chegada ao Allianz Parque. O veto foi feito por causa do “descanso” imposto pela Fifa aos jogadores convocados para o Mundial. A CBF confirmou a informação à reportagem.

“Com muita alegria recebemos a notícia de que o Dudu está entre os 35 convocados à Copa”, avisou Mattos a jornalistas no Allianz Parque. “Por outro lado, pela determinação da Fifa, que diz que jogador precisa de descanso, o Palmeiras fez contato com a CBF para saber se tem condição legal. Como não obteve resposta, por prudência, resolveu tirar o Dudu do jogo. Vamos aguardar para a sequência do Brasileiro, ver o que vai ter de informação, enquanto não tiver a certeza das condições legais, Dudu não vai poder atuar”, disse Mattos.

Segundo a confederação, seu departamento jurídico orientou o Palmeiras a tirar Dudu da lista para evitar possíveis punições futuras. Mattos, por sua vez, diz que a decisão de tirar Dudu por precaução foi tomada pelo clube alviverde.

O “veto” não se aplica a Libertadores e Liga dos Campeões, competições que entraram na lista de exceções da Fifa. Isso explica por que Dedé, zagueiro do Cruzeiro que está na lista de Tite, não tenha tido problemas para atuar contra o Racing na última terça, pela Libertadores. O jogo do Palmeiras pela Copa do Brasil, neste cenário, afetaria a participação de Dudu.

A lista de 12 nomes que foi enviada à Fifa não seria revelada, a princípio. Com exceção de Dedé, citado por Tite, não se sabe exatamente quem compõe a relação. Segundo a CBF, Dudu e o Palmeiras só foram informados porque o atacante seria o único na disputa de uma competição nacional neste meio de semana. Até a rodada do Brasileiro a entidade espera receber o aval da Fifa para liberar os demais jogadores listados.

