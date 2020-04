Dupla de moto assalta “Compra de Ouro” em Novo Progresso

Ladrões levaram dinheiro e ouro – (Foto:Reprodução)

Em cerca de alguns minutos uma compra de ouro no centro da cidade foi assaltada e deve ouro e dinheiro levado por dois suspeitos que chegaram em uma motocicleta.

O assalto aconteceu na última terça-feira(28/03), somente nesta quarta-feira (01/04), a reportagem do Jornal Folha do Progresso teve acesso ao BO (Boletim de Ocorrência), que relata o fato.

Segundo o gerente da Compra de Ouro “Real Brasil Metais” , o assalto aconteceu com a chegada de dois sujeitos por volta das 15h30mn desta terça-feira (28),a dupla armada entrou na compra de ouro que fica na avenida Orival Prazeres, renderam os funcionários e levaram dinheiro (não contabilizado) e a importância de 2 kg de ouro.

Conforme os relatos do Gerente M.D.L. para Policia, dois assaltantes chegaram em um motocicleta Bros sem placa , um deles estava de capacete outro de bonê e mascara, armados realizaram o assalto e fugiram rumo ignorado.

Os funcionários não identificaram os suspeitos, somente com as imagens da câmera de segurança pode ter noção e ver a estatura física dos assaltantes.

Ninguém foi preso ate´o fechamento desta edição.

O caso esta sendo investigado pelo Delegado Conrado Wolfring da Delegacia de Policia Civil de Novo Progrsso

