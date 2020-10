Dupla desencanta, Santos vence o Olimpia e se classifica em 1º na Libertadores

O Santos venceu o Olimpia por 3 a 2 na noite desta quinta-feira, em calor de quase 40º em Assunção, no Paraguai, e se classificou para as oitavas de final da Libertadores da América como primeiro colocado do Grupo G, com 13 pontos.

Os gols do Peixe foram marcados por Carlos Sánchez, Marinho e Kaio Jorge. A vitória garante a vaga do Alvinegro com uma rodada de antecedência. Os santistas fecham a fase de grupos diante do Defensa y Justicia (ARG), na Vila Belmiro. O Olimpia pode ser eliminado se o Defensa vencer o Delfin, no Equador, no madrugada de sexta.

O resultado positivo do Santos contou com o fim de um jejum duplo. Carlos Sánchez e Kaio Jorge não marcavam há 23 e 15 jogos, respectivamente. O goleiro João Paulo fez defesas decisivas.

Classificado na Libertadores, o Peixe voltará a campo para enfrentar o Goiás no domingo, na Serrinha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Olimpia foi melhor durante a maior parte dos primeiros 45 minutos, mas o Santos se mostrou efetivo a cada oportunidade no ataque. Depois de uma pressão inicial do Olimpia, o Peixe abriu o placar aos 14 minutos. Felipe Jonatan cruzou, Madson se antecipou e sofreu pênalti de Recalde (guarde esse nome). Carlos Sánchez converteu e acabou com jejum de 23 partidas.

O Olimpia seguiu em cima do Alvinegro e empatou com… Recalde. Madson, importante no gol do Santos, vacilou na marcação pelo alto aos 21 minutos. Aos 33, Recalde apareceu de novo. O paraguaio aproveitou espaço deixado em bote de Jobson, recebeu entre Pará e Madson e girou para bater no canto de João Paulo e virar.

O técnico Cuca mudou o esquema tático e abdicou da linha de cinco defensiva – Madson foi para a zaga e Jobson para o meio. Dessa forma, os santistas melhoraram. E o empate veio com Marinho, sempre ele, aos 38 jogados. O camisa 11 bateu falta na área, a bola passou por todo mundo e entrou.

A primeira chance da etapa final foi do Olimpia. Pitta finalizou bem e o goleiro João Paulo salvou com o pé aos seis minutos. Aos 8, Soteldo, sim, Soteldo, cabeceou bem e Azcona defendeu no canto.

E no minuto 12, o Santos virou. Marinho cruzou, Carlos Sánchez recebeu sozinho e rolou para Kaio Jorge. O Menino da Vila driblou o goleiro e marcou após 15 partidas.

Quando o placar marcava 24′, o goleiro João Paulo fez outra grande defesa em uma espécie de bicicleta de Leguizamón depois de cobrança de escanteio.

O Olimpia insistiu e João salvou novamente aos 33, quando Montenegro ganhou no alto de Alison e cabeceou forte. O goleiro santista buscou de mão trocada. No minuto 40, Recalde teve um gol anulado. Seria o terceiro dele.

Nos minutos finais, o Santos se segurou como deu e conseguiu a vitória e a classificação antecipada na Libertadores da América.

Por:Gazeta Esportiva (foto: Ivan Storti/assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...