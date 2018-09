Dupla é apreendida pela polícia circulando com moto roubada em Novo Progresso

Central de Informações Culua FM / Reportagem Paulo Monteiro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Jhonatan dos Santos Vieira, 32 anos, natural de Imperatriz/MA e o menor das iniciais LCMD, 17 anos, foram preso no bairro Central em Novo Progresso, , na posse de uma moto CG Titan, com notificação de ter sido roubada.

You May Also Like