Dupla é morta a tiros em Altamira

Carlos José da Silva, 58 anos, conhecido como “Cantor” e Jamilson Messias Rodrigues, conhecido como “Bigode” foram mortos a tiros na manhã desta segunda-feira (31), no distrito de Campo Verde, no município de Altamira, região sudoeste do Pará.

De acordo com testemunhas, dois homens abordaram as vítimas desferindo vários tiros. Na ação, os criminosos utilizaram uma motocicleta e fugiram do local sem deixar pistas.

Policiais Militares que estiveram no local do crime iniciaram o trabalho de investigação para capturar os envolvidos na ação.

(Com informações de Junior Ribeiro)

