Dupla é morta a tiros em confronto com policiais de Marudá

Também de acordo com a PC, eles estavam de posse de duas armas, uma delas uma pistola, que teria sido roubada de um papiloscopista em Marudá, há alguns meses. As informações são da 3ª RISP – Superintendência Regional da Zona do Salgado. Por:AMZ/Dilson Pimentel 04.08.19 15h25

A Polícia Civil informou que, na manhã deste domingo (4), pediu apoio da Polícia Militar para averiguar a informação de que havia dois homens armados no interior de uma residência da rua Equatorial, em Marudá. Chegando local reportado, localizado no final da rua e que parecia estar abandonado, os policiais relataram ter encontrado uma mochila dentro da qual havia uma grande quantidade de droga.

Felipe Edueslen de Sousa Natividade e Antoniel Leal Pereira, são conhecidos pela polícia de Marudá pela prática de assalto e tráfico de drogas. (Foto: Polícia Civil) Acusados eram conhecidos pela prática de assalto e tráfico de drogas. Dois homens morreram durante uma intervenção policial em Marudá, distrito de Marapanim, no nordeste do Pará. Um policial civil também foi atingido, mas passa bem.

