Dupla é presa acusada de tráfico de drogas na comunidade Patrocínio em Itaituba

Jhonatan Alves de Sousa e Adrielson dos Santos Mota. (Foto: Divulgação PM)- Crack, maconha e balança de precisão foram encontrados com os dois jovens após denúncia anônima.

Uma guarnição composta pelos militares Stg Renúnbio, Stg Adelson, Sgt Corrêa, Cb Tavares, cb Mafra e Sd Leone, predeu uma dupla acusada de tráfico de drogas na comunidade de Patrocínio, região garimpeira de Itaituba. A operação aconteceu por volta das 6h30 da manhã desta quinta-feira (24) em duas residências, após denúncia anônima e um trabalho de monitoramento policial aos suspeitos.

De acordo com o Sgt Renúbio, a dupla causava transtornos na comunidade com a comercialização de drogas. As denúncias anônimas de moradores também foram fundamentais para o sucesso da operação, segundo ele. Os acusados foram identificados como Jhonatan Alves de Sousa, de 27 anos, e Adrielson dos Santos Mota, de 24 anos.

O Sargento informou ao Giro que Jhonatan foi encontrado em posse de 32 gramas e cinco pedras de crack e uma quantidade de maconha. Com Adrielson foram encontrados 17 gramas de entorpecente e uma quantia de aproximadamente 250 reais em dinheiro, além disso, uma balança de precisão também foi encontrada com ele.

A dupla foi encaminhada para a delegacia de polícia de Itaituba onde serão apresentados ainda na tarde desta quinta.

Fonte: Portal Giro

