Dupla é presa ao usar arma de brinquedo para roubar mulheres em Santarém

Com Marcos André de Sousa foi encontrada uma arma de brinquedo que ele teria usado no assalto. | Edney Silva/Santarém

Um jovem foi preso e um adolescente foi apreendido após assaltarem duas mulheres na noite da última terça-feira (2), no residencial Salvação, em Santarém.

As vítimas estavam em uma parada de ônibus, quando foram surpreendidas pela dupla. As mulheres tiveram celulares e outros pertences roubados.

Após rondas durante a madrugada, a polícia conseguiu capturar a dupla. O jovem, identificado como Marcos André de Sousa, de 20 anos, foi preso. E o adolescente apreendido.

Com os dois estavam dois simulacros (armas de brinquedo) e os celulares das vítimas do assalto.

Por:DOL/ Autor: Com informações de Edney Silva/Santarém

