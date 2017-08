Dupla é presa após arrombar casa de pescador e roubar 40 kg de camarão, no PA

Segundo o delegado Paulo Junqueira, titular da Delegacia de Portel, o acusado suspeito agiu na companhia de um jovem de 19 anos. Os policiais localizaram o comparsa e com ele recuperaram o camarão furtado e objetos furtados da vítima. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia do município para responder pelo crime.

Dois homens foram presos suspeitos de arrombar a casa de um pescador e roubar 40 quilos de camarão, na ilha do Marajó. Segundo informações divulgadas nesta quarta (23), o roubo ocorreu no último domingo (20).

You May Also Like