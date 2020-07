Dupla é presa após furtar bombeiro que morreu após sofrer acidente

(Foto:Reprodução) – Ao invés de ajudar o militar que estava ferido no chão, dupla achou melhor furtar seus pertences e omitir socorro

Após a morte do sargento do José Carlos de Sousa Marinho, de 40 anos, em Marabá, dois homens foram presos por terem furtado os pertences do bombeiro militar enquanto ele estava ferido no chão depois de sofrer um acidente de trânsito. O acidente foi na segunda-feira (20), com o bombeiro morrendo no hospital por causa dos ferimentos na manhã de terça (21) e os homens sendo presos pela tarde.

De acordo com o 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o sargento foi socorrido por volta das 4h do dia 20, por uma guarnição do 5º Grupamento Bombeiro Militar, após se envolver em uma acidente na Rua Cuiabá, esquina com a avenida Alfredo Monção. Informações de testemunhas contaram que ele estava em um bar com amigos, de onde saiu no meio da madrugada e sofreu o acidente. Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver que o militar vinha de moto pela rua e, aparentemente, não viu uma lombada, derrapando na pista e batendo de cabeça no meio-fio ao cair na rua.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional Publico do Sudeste Doutor Geraldo Veloso. Depois de passar por cirurgia devido a um traumatismo craniano, o estado de José Carlos se manteve grave e ele foi internado na unidade de tratamento intensivo (UTI), onde não resistiu e morreu na manhã de terça-feira.

As imagens também mostraram que, quando o bombeiro ainda estava no chão depois do acidente, dois homens passaram pelo local de moto e, ao invés de ajudarem o homem que trabalhava há 16 anos no Corpo de Bombeiros do Pará salvando vidas, acharam melhor furtar a carteira dele, que continha dinheiro, cartões, sua carteira de identidade militar, além de seu aparelho celular. Toda a ação, contudo, foi filmada, e essas imagens chegaram até a Polícia Militar.

Os homens foram identificados como Domingos da Silva Rosa, de 32 anos, e Fábio Reis Júnior, o “Loirinho”, de 37 anos. Depois de várias buscas pela cidade de Marabá, Fábio Jr foi localizado no bairro Belo Horizonte, e Domingos no bairro Liberdade. Com o último, a PM achou o aparelho celular da vítima, e ao serem confrontados com as imagens, ambos confessaram que cometeram o furto e omitiram socorro. Ambos foram levados para a a Delegacia de Polícia Civil e autuados em flagrante.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...