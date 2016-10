Dupla é presa com arma e drogas no Pará (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

Gustavo Henrique Soares Nogueira, vulgo “Dentinho” e Luís Eduardo Nogueira da Silva foram presos em flagrante na cidade de Santa Luzia do Pará, no nordeste paraense, no último domingo (9) durante operação “Ouro de Tolo”.

Com a dupla foi apreendida uma arma de fogo calibre 38 com três munições intactas e 64 papelotes de maconha acondicionados em papel alumínio prontas para venda, além de dois tabletes de maconha prensada pesando 100 gramas cada.

Os presos foram autuados e estão à disposição da Justiça.

(DOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...