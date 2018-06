Dupla é presa com quase 150 kg de drogas em helicóptero após pouso de emergência no PR

(Foto: Divulgação/Polícia Militar) – Helicóptero teve de fazer pouso de emergência em um campo de futebol de Cambará.

Um helicóptero com quase 150 kg de drogas foi apreendido no interior do Paraná na noite desta segunda-feira (11). A aeronave teve de fazer pouso de emergência em um campo de futebol por falta de combustível.

Os pilotos, 38 e 19, pousaram na cidade de Cambará, a cerca de 400 km de Curitiba, pouco depois das 18h. Dentro do helicóptero, a Polícia Militar encontrou 118 kg de cocaína e pouco menos que 30 kg de crack. O valor da apreensão chega a R$ 2 milhões.

Ao UOL, a PM destacou que os suspeitos pousaram no campo de futebol porque estavam sem combustível. Os suspeitos foram flagrados ao pular o muro do estádio e começaram a pedir carona para Ourinhos, cidade vizinha, já no sul de São Paulo, onde há abastecimento de aeronaves.

Um dos moradores da região chamou a Polícia Militar e avisou sobre o pouso. Quando chegaram ao estádio, os policiais encontraram o helicóptero com as drogas e acionaram a PM da cidade paulista.

Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Ourinhos e levados a Cambará. Em depoimento na delegacia, a polícia afirma que os jovens se contradisseram e acabaram confessando o crime.

Eles contaram que as drogas vinham do Paraguai rumo ao Guarujá, no litoral paulista. Segundo a polícia, um deles já havia sido preso por tráfico de drogas em Minas Gerais.

A Polícia Civil da cidade paranaense apura o caso.

UOL

