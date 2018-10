Dupla é presa no Trairão por tráfico de drogas

DUPLA É PRESA PELA POLICIA NO MUNÍCIPIO DE TRAIRÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.

As Policias Civil e Militar na manhã desta terça-feira (30/10/2018), por volta das 09hrs, através de denúncia anônima, prenderam em flagrante por tráfico e associação ao tráfico, os nacionais Naama Lima e Lima de 21 anos e José Ronei Alves Lima Filho de 24 anos, ambos oriundos do município de Rurópolis.

De acordo com a Polícia os dois indivíduos já estavam se instalando no município de Trairão e fazendo a comercialização do entorpecente.

Os dois foram localizados em uma casa alugada, onde foram apreendidos 27,5g de material em pedra solta, 25,5g de material embalado em papelotes divididos em 22 petecas, 4 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro no valor de R$ 660,00, uma motocicleta e uma espingarda.

Os dois foram conduzidos em flagrante delito e autuados por tráfico drogas e associação ao tráfico. Agora estarão a disposição da justiça.

Vale ressaltar que as Policiais Civil e Militar, estão trabalhando incansavelmente para combater o tráfico no município e região.

Fonte/Imagens: http://plantao24horasnews.com.br

