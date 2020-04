Dupla é presa por ameaça de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo em Altamira, no Pará

Por G1 PA — Belém 05/04/2020 17h07 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em seguida, a equipe foi até o endereço de um amigo do suspeito, quando ele resolveu colaborar com os policiais até que a arma foi encontrada.

De acordo com a Polícia Civil, os policiais foram até a residência mencionado pela vítima, onde o primeiro suspeito foi localizado. Ele negou que estivesse com a arma e que teria cometido ameaças, mas afirmou que proferiu palavras ofensivas contra a sogra.

O caso ocorreu no último sábado (4) no bairro Buriti, segundo a Polícia. Uma espingarda de fabricação caseira calibre 16 foi apreendida.

Dois homens foram presos em Altamira, no sudoeste do Pará, após denúncias envolvendo ameaça de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

