Dupla em moto assalta frentista em posto de combustíveis de Novo Progresso

Dois jovens em uma motocicleta chegaram com duas facas e fizeram o assalto no posto de combustível. (Foto :ilustrativa)

As câmeras de segurança do posto de combustíveis estava queimada e não flagrou o assalto. o frentista não reagiu, entregou o dinheiro do caixa, os assaltantes fugiram rumo ignorado. De acordo com a informação, a ação ocorreu por volta das 22h30mn de domingo (03).

O caso foi registrado na delegacia de policia de Novo Progresso ninguém foi preso. O Estabelecimento que sofreu ação dos assaltantes fica as margens da rodovia BR 163 perimêtro urbano de Novo Progresso.

Fonte:Jornal Folha do Progresso

