Dupla entra em escola e rouba professora e alunos na sala de aula

Dois homens armados entraram na Escola Estadual Plácido de Castro, localizada no bairro Diamantino, em Santarém, oeste do Pará, na noite de quinta-feira (6) e roubaram alunos e a professora da instituição que estava dando aula no momento que foi surpreendida pelos criminosos.

De acordo com informações da polícia, a dupla entrou na sala de aula de forma agressiva anunciando o assalto. Um deles apontou a arma para a cabeça da professora e ordenou que ela entregasse todos os pertences pessoais que estavam na bolsa. Enquanto isso, o outro criminoso mandou que os alunos entregassem os aparelhos celulares.

Após a ação, a professora foi até a 16ªSeccional de Polícia Civil registrar o Boletim de Ocorrência (PM). Segundo o depoimento da vítima, os ladrões não tiveram dificuldade de entrar na escola, pois a mesma não conta com seguranças armados e nem circuito de câmaras.

A polícia informou que vai investigar o caso e não descarta a possibilidade da dupla de bandidos ter ligações com os treze detentos que fugiram da penitenciária Silvio Hall de Moura na quarta-feira (5).

G1 Santarém com informações da TV Tapajós

