Dupla morre durante ação da PM em Tailândia, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma arma de fogo foi apreendida e apresentada, juntamente com alguns objetos recuperados pelos militares, na Delegacia de Tailândia para a realização dos procedimentos administrativos de competência da Polícia Civil do Estado. Por G1 PA — Belém 20/01/2020 21h35

Os policias militares foram até o local, localizado no bairro Bela Vista, onde viram três suspeitos saqueando uma casa. Os militares receberam apoio de uma outra equipe antes de tentar abordar o grupo de criminosos. De acordo com a PM, ao perceberem que estavam sendo cercados, dois suspeitos atiraram contra os policiais. Houve troca de tiros.

De acordo com a PM, uma equipe da 6ª Companhia Independente (6ª CIPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IV, com sede no município de Tucuruí, foi acionada, na madrugada para verificar uma ocorrência de tentativa de roubo a uma residência, em Tailândia.

Segundo a PM, suspeitos tentavam saquear uma casa e teriam reagido à chegada da polícia. Dois homens foram baleados e mortos durante ação da Polícia Militar nesta segunda-feira (20), no município de Tailândia, sudeste do estado.

You May Also Like