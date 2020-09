Dupla que roubou motocicleta é morta em ação da PM

(Foto:Reprodução) – No meio da tarde deste domingo (27), dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram mortos em uma ação da Polícia Militar em Bragança, litoral nordeste do Estado.

A dupla teria reagido a uma abordagem após cometer o roubo de uma motocicleta, e ambos foram baleados ao não terem reagido a uma ordem de parada e apontado a arma para os policiais.

Em informações repassadas pelo 33º Batalhão de Polícia Militar (BPM), a reportagem foi informada que uma guarnição do Grupamento Tático Operacional (GTO) estava voltando de uma ronda na cidade de Augusto Corrêa, também no nordeste paraense, quando passando pela entrada Estrada do Cacoal – nas proximidades da rodovia PA-108 – um homem pediu apoio à PM, informando que naquele ramal, estava acontecendo um roubo de uma motocicleta.

O homem informou as características do veículo – uma moto modelo Honda Pop, cor preta – e deu informações sobre a aparência dos dois assaltantes. O GTO entrou na Estrada do Cacoal, e próximo à entrada na comunidade agrícola Jararaca, foram avistados os suspeitos em fuga. Nesse momento, uma perseguição começou.

Os policiais alegam que eles não obedeceram a ordem de parada, e em certo momento do acompanhamento em alta velocidade, os dois se jogaram na beira da estrada, empunhando as armas de fogo na direção da PM. Os policiais contam que revidaram para evitar que fossem feridos, atingindo os dois suspeitos com disparos de arma de fogo.

Os PMs também contam que levaram a dupla para o Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, em Bragança, onde o médico de plantão informou a morte de ambos. A PM ainda informou que recuperou a motocicleta roubada e apreendeu duas armas de fogo, de fabricação artesanal. O caso foi registrado como morte por intervenção policial na delegacia de Polícia Civil de Bragança.

Por:O Liberal

