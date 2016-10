Dupla rouba moto à mão armada

Roubo aconteceu nesta sexta-feira (28) – Uma Motocicleta Honda Broz cc160 ano modelo 2016 de cor preta, foi roubada à mão armada ,às 21h30mn, por dois homens, próximo a madeireira Floresta Verde em Novo Progresso.

A vítima Claudinho Leite que é funcionário da Paloma Veículos em Novo Progresso , disse que saiu de um jantar em casa de amigo e dirigia para casa, quando próximo a madeireira, foi abordado por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta YBR preta .”Dois homens me abordou , mandou descer deitar ao chão com um revolver punho, dizendo “passa a moto, passa tudo que tem , deitado no chão ,me tiraram a carteira,celular, me terão uns ponta pés, e disseram para não olhar pra trás, pensei que eles iriam me matar, comentou.

A dupla levou a motocicleta Honda Broz cc160 ano modelo 2016 de cor preta placa QED 3231 da cidade de Novo Progresso, e os documento pessoais da vítima.

Qualquer informação pode ser enviada para Policia nos telefones; WhhatsApp -093-98409-0039 ou no celular do telefone Tim 93 98128 1377.

O Proprietário oferece recompensa para que souber de informação que leve ao paradeiro ligar para o celular Tim 093-981112030- 09309812306575.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

