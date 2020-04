Dupla suspeita de assassinatos, roubos e integrar facção criminosa é presa em Xinguara, sudeste do Pará

(Foto:Reprodução) – Um dos suspeitos estava foragido da Justiça desde de outubro de 2019.

A Polícia Civil do Pará prendeu um suspeito de comandar facção criminosa e outro de cometer assassinatos e roubos nesta terça-feira (31) em Xinguara, no sudeste do estado. De acordo com a polícia, após receberem denúncias anônimas, agentes iniciaram diligências até o município, onde foi localizada a residência onde a dupla estava. Um dos suspeitos foi apreendido com um revólver.

Ainda segundo a polícia, um dos suspeitos estava foragido da Justiça desde outubro de 2019, quando foi identificado como principal liderança de uma facção criminosa que atua no Pará, orquestrando e coordenando a prática de diversos crimes.

O outro suspeito tem passagem na polícia por homicídio, tráfico de drogas e roubo a agências dos Correios e estava em liberdade desde novembro de 2019.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Xinguara e se encontram à disposição da Justiça. A arma de fogo calibre .38 foi apreendida. A dupla aguarda a transferência para um presídio do estado.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...