Dupla suspeita de falsificar dinheiro é presa em Santarém; notas estavam em processo de produção

Dupla é presa em flagrante por fabricar e distribuir notas falsas de dinheiro em Santarém

Dois homens foram presos suspeitos de fabricar moeda falsa em Santarém, no oeste do Pará. Com eles, a Polícia encontrou várias notas de R$ 50,00 e R$ 100,00 e outras em processo de falsificação. As prisões aconteceram na terça-feira (24) em uma ação conjunta das polícias Civil e Militar.

De acordo com a Polícia Civil, que já vinha investigando os dois indivíduos há bastante tempo, além de fabricar, eles introduziam as moedas falsas no comércio local. A polícia informou ainda que os instrumentos e impressoras utilizadas para a falsificação não foram localizados.

Os suspeitos foram levados para a delegacia da Polícia Federal que tem competência para investigar o caso.

O crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do código penal, e prever a pena de três a 12 anos de prisão, e multa para quem comete o delito.

