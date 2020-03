Dupla suspeita de matar jovens encontrados carbonizados é presa; investigações continuam

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O serviço reservado do 35º Batalhão da PM foi até a comunidade Corta Corda para fazer levantamento de informações sobre o crime. “A informação que os policiais tiveram é que três indivíduos trabalhavam para o dono de uma serraria, o Marcelo, e dois são fortes suspeitos de terem participado do duplo homicídio”, informou o sargento Jairo da Cunha.

Dois suspeitos de terem participado da morte dos irmãos encontrados carbonizados em Santarém, no oeste do Pará, foram presos pela Polícia Militar. As prisões aconteceram nas comunidades Boa Esperança e Cícero Gomes, que ficam a cerca de 8km da hidrelétrica de Curuá-Una.

