Dupla tenta roubar moto de policial militar e um acaba morto

Dois homens tentaram assaltar um Policial Militar, na noite desta terça-feira (19), na Avenida Independência, no bairro da Cabanagem, em Belém, por volta das 20h. O PM estava à paisana e de moto e, segundo a polícia, o objetivo dos assaltantes era roubar a motocicleta do policial, no entanto, ao perceber a movimentação dos dois comparsas, o PM reagiu e baleou os dois acusados. Um morreu na hora na entrada da travessa W-17, uma das transversais que corta a avenida Independência. A identificação desse homem ainda seria levantada pela equipe da Delegacia de Homicídios, que compareceu à cena do crime para levantar subsídios para o inquérito sobre o ocorrido.

A polícia identificou o outro acusado da tentativa de assalto como Miguel Batista dos Prazeres, que mesmo atingido com dois disparos, um no peito e outro no abdômen, conseguiu correr cerca de 100 metros da própria avenida Independência, mas foi pego em seguida e levado consciente para o Hospital Metropolitano em Ananindeua.

As equipes do 24º Batalhão PM foram as primeiras a chegar no atendimento à ocorrência, que provocou transtorno no trânsito da avenida Independência, em razão da necessidade de isolamento de um trecho da via para o serviço de perícia do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, e por força do aglomerado de curiosos no local.

“Dois homens abordaram o suposto policial que reagiu e atingiu os dois indivíduos, sendo que um veio a óbito e o outro foi para o Hospital Metropolitano. O que morreu levou um único tiro no peito”, afirmou o perito João Elias, do “Renato Chaves”. Perguntado sobre o sangramento no rosto da vítima, em imagens que circularam nas redes sociais, o perito afirmou não ter relacionamento com o disparo fatal. Sobre as circunstâncias da abordagem dos dois acusados contra o policial, o perito salientou que tudo está em apuração.

