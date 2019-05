Dupla troca facadas em briga por nota de 2 reais no Pará

Dois homens, ainda não identificados, se envolveram em uma briga intensa neste domingo (26) no bairro do Trevo, próximo a rodovia BR-308, no município de Bragança, nordeste paraense.

Policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar informaram ao DOL que os homens, ambos armados com facas, estavam embriagados e tentaram um contra a vida do outro por motivos desconhecidos. No entanto, testemunhas afirmam que a briga foi motivada por uma nota de 2 reais, o que não foi confirmado pela polícia.

Esfaqueados, os homens agonizaram no meio da rua quando foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que foi acionada pelas testemunhas.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

