Duplo homicídio- corpos são encontrados em estado de decomposição, as margens da rodovia BR-163

Os corpos que estavam em estado de decomposição, podem ter sido assassinados há dois ou três dias.

Dois corpos, até o momento não identificados, aparentando ter uns 20/25 anos, foram encontrados com várias perfurações de tiros pelo corpo, por volta das 9 horas desta segunda-feira (16), após denuncia de morador que sentiu o mau cheiro e denunciou a polícia. Os corpos estavam ao lado da pedra às margens da rodovia BR-163, próximo da comunidade de Santa Julia em Novo Progresso.

Segundo a Polícia pelo estado que sem encontraram os corpos em decomposição, podem ter sido assassinados há dois ou três dias.

A policia , relatou que receberam a denúncia de moradores, que trafegavam nas proximidades quando avistaram os corpos no matagal.

Naquele mesmo local já foi encontrado outros corpos. Também não souberam informar se eles foram assassinados no local, nenhum dos moradores sob informar sobre o ocorrido.

Ainda segundo a Policia , os corpos apresentavam marcas de tiros na cabeça e trajavam bermuda e camisetas.

A Polícia Civil removeu os corpos do local. A Policia trabalha com a hipótese de acerto de contas e vai investigar o caso. Não foi encontrado documentos com os corpos..

Por Redação Jornal Folha do Progresso/Foto Whats App

