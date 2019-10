Durante assalto, bandido beija cabeça de idosa: ‘não quero seu dinheiro’

Por:Reprodução Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A dupla roubou cerca de R$ 1 mil, além de mercadorias de valores ainda não contabilizados. De acordo com o G1, a Polícia Militar não identificou nenhum suspeito até o momento. “Dos males o menor, pelo menos eles não tiraram a vida de ninguém, mas vou procurar outras câmeras na região e fazer um BO, pra que sejam presos e ninguém mais seja vítima deles”, afirmou o prorpeitário do comércio.

Segundo o G1, o dono do estabelecimento, Samuel Almeida, contou que dois homens chegaram armados por volta das 17h, anunciando o roubo. Além dele, estavam no local funcionários e a mulher. “Eles anunciaram o roubo, pediram para o meu funcionário passar todo o dinheiro, aí ela estava perto e quis dar o dinheiro dela também, mas ele disse que não precisava. Deu um beijo nela e disse: ‘não, senhora, pode ficar sossegada, não quero seu dinheiro'”.

Assaltante estava acompanhado de um comparsa. Juntos, eles levaram R$ 1 mil, além de mercadorias (Foto:Redação Integrada com informações do G1)

