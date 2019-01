Durante palestra na escola criança relata abuso e polícia prende idoso que a estuprou por 3 anos

Deaca em Santarém cumpriu o mandado nesta quarta-feira — Foto: Geovane Brito/G1

Vítima contou à polícia que os abusos começaram quando ela tinha 8 anos em Santarém. Idoso era considerado como ‘avô’ porque a esposa dele é prima da mãe da menina.

Um idoso de 65 anos teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta quarta-feira (30) após uma menina de 11 anos contar à polícia que era abusada por ele em Santarém, no oeste do Pará. Os estupros teriam começado quando a vítima tinha 8 anos.

A denúncia chegou à Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) através de uma assistente social, que ministrou uma palestra sobre abuso sexual, na escola onde a vítima estuda.

O nome do idoso e localidade onde o crime aconteceu não foram divulgados para preservar a identidade da vítima, uma vez que a divulgação dos nomes expõe a criança.

De acordo com a titular da Deaca, delegada Milla Moura, com as informações repassadas durante a palestra, a menina relatou que era abusada pelo “avô”. A assistente deu apoio à criança e a levou juntamente com o irmão mais velho à Deaca.

Na delegacia, a vítima contou que morava com o marido da prima da mãe desde os 6 anos, a quem ela considerava como “avô”. Aos 8 anos os abusos sexuais iniciaram.

Com a prisão, o idoso foi levado à Deaca para ser ouvido e depois deverá ser encaminhado a Central de Triagem Masculina do Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã.

Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará

