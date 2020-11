Durante surto, homem armado com facões é alvejado pela PM e morre em Alenquer, no Pará

Durante surto, homem armado com facões é alvejado pela PM e morre em Alenquer — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu no bairro Aningal nesta sexta-feira (30). Vítima ainda foi atendida pelo Samu, mas não resistiu ao ferimento.

Um homem que estava em surto morreu após ser alvejado pela Polícia Militar em Alenquer, no oeste do Pará. O caso aconteceu nesta sexta-feira (30) no bairro Aningal, na Travessa 7 de Setembro. O homem estava armado com dois facões.

De acordo com comandante da 26ª CIPM, major Félix Junior, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de invasão à residência e depredação de veículo.

Ao chegar no local, os policiais pediram para que o homem parasse com a importunação. Minutos depois, o homem entrou em um comércio, furtou dois facões e teria tentado avançar contra os policiais. Um dos PMs efetuou o disparo.

De acordo com o major Félix Junior, foi acionado o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu ao ferimento e morreu.

Por G1 Santarém — Pará

30/10/2020 11h47

