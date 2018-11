Durante viagem para Belém, família é atacada por policiais militares na BR-316

Foto:Reprodução- Ação de PMs termina com empresário baleado na BR-316, em Marituba

Na madrugada desta quinta-feira (29), uma família que viajava de Castanhal para Belém foi atacada a tiros por policiais militares na rodovia BR-316, em Marituba. O pai recebeu um tiro no peito e no pé. A filha de seis anos da vítima teve escoriações leves e queimaduras no rosto por pólvora.

De acordo com o advogado da família, Alissom de Oliveira, pai, mãe e filha, estavam viajando para Belém para embarcar para um voo à São Paulo, onde a criança faz tratamento contínuo de uma doença.

Segundo o advogado, quando o carro da família cruzou a entrada que dá acesso ao município de Mosqueiro, uma viatura passou a seguir o veículo, mas não deu ordem de parada. Chegando próximo ao Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP), uma blitz estava montada na rodovia e disparos começaram a ser feitos em direção ao carro da família. Depois de baleado, o pai acabou perdendo o controle do carro foi para o canteiro central.

“Não houve nenhum tipo de parada da Polícia Militar e seguiram a viagem normal. Ao entrar nas proximidades de Marituba, começou a ouvir disparos. Daí esses tiros causou um nervosismo dos integrantes do carro que se depararam com uma blitz com a barricada da polícia militar. Eles foram surpreendidos com tiros que vinham da frente e por trás do veículo. Um dos tiros atingiu o motorista, que perdeu o controle do carro, parando fora da pista”, contou Oliveira.

O motorista baleado foi levado para um hospital particular de Belém, onde foi operado e está internado na Unidade de Tratamento Intensivo.

Em nota, a Polícia Militar informou que o Comando de Policiamento da Região Metropolitana da Polícia Militar apura as circunstâncias do fato ocorrido e só após poderá adotar as medidas necessárias.

Fonte:G1PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...