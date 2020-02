É campeão! Flamengo vira sobre o Boavista e fatura a Taça Guanabara

Mengão venceu o Boa Vista na final (Foto:Divulgação)

Rubro-Negro sai atrás, mas Diego e Gabigol fazem os gols para a equipe e o título do primeiro turno do Campeonato Carioca vai para os comandados do português Jorge Jesus

Pela 22ª vez, o Flamengo faturou a Taça Guanabara. Na noite deste sábado de Carnaval, em plena folia, o Rubro-Negro saiu atrás, mas conseguiu virar e derrotar o Boavista por 2 a 1, na decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. O primeiro gol foi marcado por Jean, logo aos quatro minutos, com Diego e Gabigol, nos fins dos tempos, respectivamente, fazendo os gols para o Rubro-Negro – e garantindo o grito de “É campeão” para os mais de 50 mil torcedores no Maracanã.

Com o resultado, o Flamengo também se garante na final do Campeonato Carioca. Pela Taça Rio, segundo turno do Estadual, o Rubro-Negro volta a campo no próximo sábado, diante da Cabofriense, no Maracanã. No dia seguinte, o Boavista visita o Botafogo no Nilton Santos. Antes, os comandados de Jorge Jesus, na quarta-feira, fazem o segundo jogo da decisão da Conmebol Recopa Sul-Americana – no Maracanã, diante do Independiente Del Valle, do Equador (jogo de ida foi 2 a 2).

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR E SIMULAR A TABELA DA COMPETIÇÃO

RELÂMPAGO!O Boavista, esperto, soube aproveitar as falhas de um Flamengo reserva nesta final da Taça Guanabara. Tanto que não demorou muito para sair na frente do marcador. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Jean cobrou falta direto para o gol, na gaveta direita do goleiro César, que não conseguiu chegar, 1 a 0. Os mandantes do jogo seguiram aproveitando os espaços proporcionados pelo Rubro-Negro no lado esquerdo defensivo. Jefferson Renan chegava bem no setor.

MELHORANDO AOS POUCOS…A partir da metade do primeiro tempo, o Flamengo começou a se arrumar, se aproximando mais ao ataque para tentar o empate. Aos 23 minutos, Pedro levou perigo cabeceando para o gol defendido por Klever. Michael teve a sua chance aos 35 – primeiro, o goleiro do Boavista tirou de soco após cobrança de escanteio e, no rebote, Michael tentou e quase fez. Até que o 1 a 1 apareceu aos 43 minutos: Diego aproveitou cobrança de escanteio de Vitinho – um dos destaques – para empatar.

É CAMPEÃO!O Flamengo voltou pressionando na volta para o segundo tempo. Aos oito minutos, Klever mandou para escanteio após chegada de Vitinho. Michael teve mais uma oportunidade aos 17, avançando desde a intermediária e obrigando o goleiro adversário a se esticar bem para evitar a virada. Até que aos 34, Gabigol, ele, sempre ele, fez o gol do título rubro-negro: o artilheiro começou a jogada, mandou para Everton Ribeiro, que tocou para Pedro, que devolveu para Gabigol estufar as redes. Quinto gol em cinco jogos em 2020. Maestro e merecido, meus amigos! Pode comemorar, torcedor rubro-negro, é o segundo título da equipe neste mês e quarta pode vir mais!

FICHA TÉCNICABOAVISTA 1 X 2 FLAMENGO

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data/hora: 22/2/2020, às 18h (de Brasília)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) – Nota LANCE!: 6,0 (não influenciou no resultado)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Farinha (RJ)Árbitro de vídeo: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)Gramado: BomPúblico/renda: 53.818 pagantes/58.219 presentes/R$ 2.166.600,00Cartões amarelos: Wellington Silva, Erick Flores, Jean, Vitor Faísca (BOA) e Léo Pereira, Gustavo Henrique, Gabigol, Gerson (FLA)Cartão vermelho: –

GOLS: Jean 4’/1ºT (1-0), Diego 43’/1ºT (1-1) e Gabigol 34’/2ºT (1-2)

BOAVISTA: Klever, Wellington Silva, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Fernando Bob, Jefferson Renan, Erick Flores, Tartá (Vitor Faísca 18’/2ºT) e Michel (Thiago Mosquito 41’/2ºT); Caio Dantas. Técnico: Paulo Bonamigo.

FLAMENGO: César, João Lucas, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Thiago Maia (Willian Arão 15’/2ºT), Michael, Vitinho (Gerson 27’/2ºT) e Diego (Everton Ribeiro intervalo); Pedro e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Por:David Nascimento

22.02.20 21h06

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...